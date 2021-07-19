Barcelona, Renato Sanches'in peşinde!

Orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Katalan kulübü, geçen sezon Lille formasıyla Fransa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Renato Sanches’i istiyor.

Orta sahaya da takviye yapmayı planlayan Katalan kulübü, geçen sezon Lille formasıyla Fransa Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Renato Sanches’i istiyor.

Barcelona’nın yıldız futbolcu için 30 milyon euro ödeyebileceği ifade ediliyor.

İspanya Ligi'ndeki ekonomik kısıtlamalar nedeniyle zorlanan Barcelona'nın Sanches transferi için, Antoine Griezmann gibi yüksek maaşlı oyuncularını gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Barcelona yeni sezon öncesi Sergio Agüero, Memphis Depay ve Eric Garcia gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

Fransa şampiyonu Lille'de geçen sezon 29 maçta görev alan Portekizli futbolcu, bir gol-üç asistlik skor katkısı yapmıştı.