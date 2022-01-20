Barcelona, rekor transferi gözden çıkardı

Barcelona, Neymar'ın ayrılığının ardından 9 Eylül 2017'de Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı. Fransız oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Barcelona, Borussia Dortmund'a 105 milyon + 42 milyon euro bonus ödeneceğini açıkladı.

Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Dembele, Barcelona'da bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. Dembele, muhtemel 248 maçın sadece 129'unda forma giydi. Sakatlıklar nedeniyle sık sık takımın yalnız bırakan Dembele'ye Barcelona, yeni sözleşme teklifi yaptı. Ancak oyuncunun talepleri İspanyol ekibine geri adım attırdı. Barcelona, 24 yaşındaki oyuncunun taleplerinin karşılanamaz olduğunu olduğunu açıkladı ve satılık olduğunu duyurdu.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, Chelsea ve Newcastle United ile anılan Dembele'nin gözden çıkaldığıyla ilgili açıklamayı Barcelona Direktörü Mateu Alemany yaptı. Alemany, "Dembele'nin Barcelona'da devam etmeyeceği açıkça ortada. Projemizin bir parçası olmak istemiyor. Dembele'ye derhal ayrılmasını söyledik. 31 Ocak'tan önce satılmasını umuyoruz" sözleriyle Fransız oyuncuyla yolların ayrılacağını duyurdu.

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Dembele'nin, istediği kulüple sözleşme yapma görüşmelerinde bulunma hakkı bulunuyor.