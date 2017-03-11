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Dünya

Barcelona-PSG maçına giden Sarkozy, 'Real Madrid' tezahüratı yapınca stattan atıldı!

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı

11 Mart 2017 02:28

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona - Paris Saint Germain maçını seyretmek için Camp Nou standında bulunan Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

Barcelona ile PSG arasında oynanan şampiyonalar ligi maçını seyretmek için Camp Nou stadına davet edilen Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy maç esnasında Real Madrid için tezarühat yapınca stad güvenlik görevlileri tarafından bulunduğu locadan çıkartıldı.

Paris Saint Germain tarafından atılan gol sonrası sevinçten zıplayan Sarkozy hızını alamayıp "Haydi Real Madrid" diye tezarühat yaptı, çevresindeki Barcelona seyircilerinin bu durumdan rahatsız olup "sus" ihtarları ile ile iyice coşan Sarkozy, olayın daha fazla büyümesini engellemek isteyen emniyet görevlileri tarafından locadan çıkartıldı. 

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