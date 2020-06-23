Barcelona operası, karantinadan sonra ilk konserini bitkilere verdi

İspanya’nın Barselona kentindeki ünlü Liceu Opera Binası, bitkilere verilen tek eserlik dinletiyle açıldı.

Liceu Opera Binası, Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından kapılarını açtı. Salonda izleyicilerin yerine sadece bitkiler vardı. Tüm koltuklara bitkiler yerleştirildi ve Uceli yaylılar dörtlüsü, İtalyan besteci Giacomo Puccini’nin “Chrysanthemum” eserini çaldı.

Konseri organize eden Eugenio Ampudia, “Yaşadığımız bu dönemle ilgili bitkilere somut bir şeyler söylememiz gerekiyordu. Bu performans bir ağıt ve başka hayatlar için hissettiğimiz üzüntüyü yansıtmanın bir yolu bu” diye konuştu.

Eser, 2 bin 292 bitkiye çalındı. Dinletide yer alan her bir bitkinin sağlık çalışanlarına bağışlanacağı belirtildi.