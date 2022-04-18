Barcelona'nın Miralem Pjanic planı

Gelecek sezon kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan ve önceliğini Inter'in yıldızı Lautaro Martinez'e veren Barcelona, Arjantinli oyuncunun transferi için Miralem Pjanic ve Memphis Depay'ı takasta kullanmayı planlıyor.

Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a elenen, La Liga'da ise zirve takibini sürdüren Barcelona'da yeni sezonun transfer çalışmaları başladı.

Sport'ta yer alan haberde Barcelona'nın gelecek yılki ilk önceliğinin Lautaro Martinez olduğu belirtildi. Katalan ekibinin Arjantinli oyuncunun bonservisinin çok yüksek olması sebebiyle bu tutarı aşağıya çekmek istediği ve Inter'e iki oyuncu önereceği belirtildi.

Barcelona'nın takasta kullanmak istediği oyuncuların ise Miralem Pjanic ve Memphis Depay olacağı ifade edildi. İspanyol basınında daha önce çıkan haberlerde, Barcelona'nın geçen yaz kadrosuna kattığı Depay'ın kadro planlamasında arka sıralara düşmesi nedeniyle yollarını ayırmak istediği belirtilmişti.

Inter Martinez için ne kadar bonservis bedeli istiyor?

2018'de Racing Club'dan Inter'e transfer olan Lautaro Martinez, bu sezon 41 maçta 17 gol ve 3 asist kaydetti. Milano ekibi, 24 yaşındaki oyuncu için 70 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Geçtiğimiz yıl yeni sözleşme imzalayan Martinez'in kontratı 2026'da sona eriyor.