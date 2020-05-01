Barcelona'nın Lautaro Martinez aşkı sürüyor; Inter, Griezmann ve Vidal'i istedi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Arjantinli forvet Lautaro Martinez ısrarı sürüyor. Inter, golcü oyuncunun transferi için yüklü bir bonservis bedeli ödemek istemeyen Katalan ekibinden Antoine Griezmann'ı kiralık ve Arturo Vidal'i de kalıcı olarak istedi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalya temsilcisi, Lautaro Martinez'in 111 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemek istemeyen Barcelona'ya yeni bir teklifte bulundu.

Habere göre Inter'in Arjantinli forvetin transferi için takas teklifine açık olduğu, ancak bu takasın içerisinde mutlaka Antoine Griezmann'ın da yer almasını istediği öğrenildi.



Katalan ekibine takas teklifini sunan İnter, Lautaro Martinez karşılığında Barcelona'dan kiralık olarak Griezmann'ı isterken, Arturo Vidal'i de kalıcı olarak transfer etmek istiyor.

Griezmann gidebilir

Sezon başında 120 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis ücreti ödenerek transfer edilen Antoine Griezmann için Katalan ekibin ne karar vereceği henüz belli değil.



Gelecek sezon Philippe Coutinho'nun da takıma geri döneceği düşünüldüğünde Barcelona'nın Fransız yıldızı bir senelik Inter'e kiralayabilmesi ihtimaller arasında. İki ekip resmi olarak masaya oturmasa da salgın günlerinden sonra Arjantinli futbolcu için karşı karşıya gelmeleri bekleniyor.