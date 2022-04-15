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Spor

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri sezonu kapattı

Pedri, geçen sezon tam 73 maçta forma giyerek rekor kırmıştı

15 Nisan 2022 14:09

Avrupa Ligi çeyrek finalinde Frankfurt'a elenen Barcelona, Pedri'yi de kaybetti. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonu kapattı. 

Barcelona'nın yeni yeteneği Pedri sezonu kapattı. Frankfurt maçının 46. dakikasında darbe alan 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

18 yaşındayken 73 resmi maça çıkan Pedri, Avrupa liglerinde bir sezonda en fazla maça çıkan oyuncu unvanın sahibi olmuştu.

Avrupa Ligi son 16 turunda 2-1 kazanılan Galatasaray maçında çok şık bir gol atan Pedri, Türk futbolseverleri de mest etmişti. 19 yaşındaki futbolcu, Barcelona'nın eski yıldızı Andres Iniesta'ya benzetiliyor.

Andres Iniestapedribarcelonaavrupa ligi
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