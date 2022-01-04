Barcelona'nın dün tanıttığı Fernan Torres'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Barcelona Kulübünün ara transfer döneminde Manchester City'den aldığı ve dün basına tanıttığı futbolcu Fernan Torres'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolcularından Fernan Torres ve Pedri'nin Covid-19 testlerinin pozitif sonuçlandığı, sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya alındıkları duyuruldu.

Torres, bugün Nou Camp Stadı'nda düzenlenen organizasyonda basına tanıtılmış ve aralarında kulüp başkanı Joan Laporta'nın da olduğu bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenlemişti.

İspanyol futbolcu, tanıtımın bir bölümünde maske takmazken, takımla da ilk antrenmanına çıkmıştı.