Barcelona'nın ara transferde hedefi Raheem Sterling

İspanyol basını, Barcelona'nın ara transfer döneminde Raheem Sterling için teklif yapacağını yazdı.

Lionel Messi'nin ayrılığı sonrası yeniden yapılanma hamlelerini sürdüren Barcelona, Ocak ayında yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katabilir.

Sport gazetesi manşetten verdiği haberde Barcelona'nın ocaktaki hedefini yazdı. Buna göre Katalan devi, ara transfer döneminde Raheem Sterling'i kiralamak için Manchester City'nin kapısını çalacak.

Gazete, Barcelona'nın yaz transfer döneminde de Sterling transferi için çalıştığını belirtirken Ronald Koeman'ın ekibinin kış aylarında İngiliz oyuncuyu transfer etmek istediği vurgulandı.

Raheem Sterling, Barcelona'ya sıcak bakıyor

Manchester City'de gözden düşen Raheem Sterling bu sezon şu ana kadar yalnızca bir maça ilk 11'de başladı.

İspanyol basınına göre 26 yaşındaki yıldız futbolcu da Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

Uzun Manchester City kariyerinin ardından Barcelona'ya transfer olan Sergio Agüero da Raheem Sterling'in Barça'ya sıcak bakması adına önemli bir referans.

Manchester City, Raheem Sterling için 2015'in yazında Liverpool'a 63 milyon euro bonservis ödemişti.