Barcelona namağlup unvanını kaybetti

Levante - Barcelona: 5-4

İSTANBUL,(DHA)

İspanya LaLiga\'nın 37\'nci haftasında Barcelona, Levante deplasmanında namağlup unvanını kaybetti.

İspanya LaLiga\'da daha önce şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, 37\'nci hafta karşılaşmasında Levante\'ye deplasmanda 5-4 mağlup olarak yenilmezlik serisini kaybetti.

Ciudad de Valencia\'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9, 30 ve 49\'uncu dakikalarda Emmanuel Boateng, 46 ve 56\'ncı dakikalarda Enis Bardhi atarken, Barcelona\'nın gollerini ise 38, 59 ve 64\'üncü dakikalarda Coutinho ile 71\'inci dakikada penaltıdan Luis Suarez kaydeti. Bu mağlubiyetin ardından Barcelona LaLiga\'da 43 maç sonra mağlubiyetle tanışmış oldu.

İspanyol kulübü daha önce sosyal medya hesabından \'Barça\'nın LaLiga\'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye\'de Beşiktaş\'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk\' paylaşımı yaparak sezon sonunda namağlup şampiyon olma hedefini ortaya koymuştu.

Tarihinde ilk kez namağlup şampiyon olmaya yaklaşan Barcelona böylece bu hedefini de 37\'nci haftada kaybetti.