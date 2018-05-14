T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona namağlup unvanını kaybetti

Levante - Barcelona: 5-4 İSTANBUL,(DHA) İspanya LaLiga'nın 37'nci haftasında Barcelona, Levante deplasmanında namağlup unvanını kaybetti

14 Mayıs 2018 02:39

Levante - Barcelona: 5-4

İSTANBUL,(DHA)

İspanya LaLiga\'nın 37\'nci haftasında Barcelona, Levante deplasmanında namağlup unvanını kaybetti.
İspanya LaLiga\'da daha önce şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, 37\'nci hafta karşılaşmasında  Levante\'ye deplasmanda 5-4 mağlup olarak yenilmezlik serisini kaybetti.
Ciudad de Valencia\'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9, 30 ve 49\'uncu dakikalarda Emmanuel Boateng, 46 ve 56\'ncı dakikalarda Enis Bardhi atarken, Barcelona\'nın gollerini ise 38, 59 ve 64\'üncü dakikalarda Coutinho ile 71\'inci dakikada penaltıdan Luis Suarez kaydeti. Bu mağlubiyetin ardından Barcelona LaLiga\'da 43 maç sonra mağlubiyetle tanışmış oldu.
İspanyol kulübü daha önce sosyal medya hesabından \'Barça\'nın LaLiga\'da başarabileceği kaç hedefi kaldı? Biri Türkiye\'de Beşiktaş\'ın yaptığı gibi namağlup şampiyonluk\' paylaşımı yaparak sezon sonunda namağlup şampiyon olma hedefini ortaya koymuştu.
Tarihinde ilk kez namağlup şampiyon olmaya yaklaşan Barcelona böylece bu hedefini de 37\'nci haftada kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

LevanteBarcelonaLaLigaBarcelona LevanteCiudadValenciaEmmanuel BoatengEnis BardhiCoutinhoLuis SuarezBuBarcelona LaLigaBiri Türkiye BeşiktaşTarihinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24