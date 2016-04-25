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Yaşam

Barcelona metrosunda seks yaptılar!

"Bu gibi durumlardan gına geldi. Bu yüzden görüntüleri yayınladık"

25 Nisan 2016 20:33

İspanya'nın Barcelona şehrindeki Liceu metro istasyonunda bir çift, herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. 

İngiliz Daily Star'ın Katalan El Periodico gazetesinden aktardığı habere göre; çiftin alkollü ya da uyuşturucu etkisinde olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

Görüntüleri kaydeden şahıs, El Periodico gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu gibi durumlardan gına geldi. Bu yüzden görüntüleri yayınladık" dedi.  

Söz konusu metro istasyonu yetkilileri ise olaydan haberdar olmadıklarını söyleyerek, konuyla ilgili soruşturma başlatacaklarını açıkladı.

 

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