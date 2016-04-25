Barcelona metrosunda seks yaptılar!

İspanya'nın Barcelona şehrindeki Liceu metro istasyonunda bir çift, herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi.

İngiliz Daily Star'ın Katalan El Periodico gazetesinden aktardığı habere göre; çiftin alkollü ya da uyuşturucu etkisinde olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Görüntüleri kaydeden şahıs, El Periodico gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu gibi durumlardan gına geldi. Bu yüzden görüntüleri yayınladık" dedi.



Söz konusu metro istasyonu yetkilileri ise olaydan haberdar olmadıklarını söyleyerek, konuyla ilgili soruşturma başlatacaklarını açıkladı.