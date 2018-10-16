"Barcelona, Messi olmasa La Liga'da onuncu olurdu"

Bir dönem Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nda antrenörlük yapan Angel Cappa, Lionel Messi'siz Barcelona'nın başarılı olamayacağını iddia etti.

Goal'ün haberine göre, Diego Armando Maradona'dan sonra Angel Cappa'da, Messi tartışmalarına katıldı.

TIKLAYIN - Maradona'dan Messi'ye: Maçtan önce en az 20 kere tuvalete gidiyor

Arjantin ve Barcelona'da antrenörlük deneyimi bulunan Cappa, Radio Mitre'ye verdiği demeçte, Arjantinli yıldız oyuncu olmadan Barcelona'nın bir orta sıra takımı olacağı açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Maradona'nın, "Messi Arjantin'e kaptanlık yapmamalı, o bir lider değil" sözlerinin belli bir kısmına katıldığını belirten Cappa, "Messi bir tanrı değil. Çok özel bir futbolcu ama diğer Arjantinli futbolculardan farkı yok" dedi.

Messi'nin başarılı sonuçlar elde ettiğini ama işin içinde pazarlama becerisinin de bulunduğunu söyleyen Arjantinli antrenör, Maradona'nın söylediği "Bunu söylemek benim için zor ama maçtan önce en az 20 kere tuvalete giden bir futbolcudan lider olmasını bekleyemezsiniz. O çok iyi bir futbolcu ancak bir lider değil" sözlerine de katıldığını söyledi.