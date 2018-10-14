Maradona'dan Messi'ye: Maçtan önce en az 20 kere tuvalete gidiyor

Futbol efsanesi Diego Maradona, Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi için tartışma yaratacak sözler söyledi. Maradona, "Maçtan önce en az 20 kere tuvalete giden bir futbolcudan lider olmasını bekleyemezsiniz" dedi.

Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi için tartışma yaratacak sözler, futbol efsanesi Diego Maradona’dan geldi.

2018 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı ile beklentilerin altında kalan Messi, Arjantinli eski futbolcu Maraddona’nın diline düştü.



Hürriyet’in haberine göre, Messi’nin lider özellikli bir futbolcu olmadığını söyleyen Maradona, “Bunu söylemek benim için zor ama maçtan önce en az 20 kere tuvalete giden bir futbolcudan lider olmasını bekleyemezsiniz. O çok iyi bir futbolcu ancak bir lider değil” dedi.



Messi ile ilgili düşüncelerini Meksika’da yayınlanan La Ultima Palabra programında anlatan Maradona, şunları söyledi:



“Teknik direktör ve futbolcular arasındaki konuşmadan önce bilgisayar oyunu oynuyor. Sonra da sahada lider olmaya çalışıyor. O Cristiano Ronaldo ile birlikte şu anda dünyanın en iyi futbolcusu. Ancal asla bir lider değil.

Messi’yi tanrılaştırmaktan vazgeçmeleri gerektiğini de söyleyen Maradona, şu ifadeyi kullandı:

"Onu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı’nda oynayan futbolculardan bir tanesi. Üzerindeki baskıyı azaltmamız gerekiyor. Bu adamın lider gibi davranmasını istemek çok saçma. Eğer Lionel Messi’nin Arjantin Milli Takımı’nda beklentileri karşılamasını istiyorsak, ondan takımın liderliğini almamız gerekiyor.”