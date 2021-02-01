Barcelona: Messi'nin kontratını basına biz sızdırmadık, gazeteye dava açacağız

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Barcelona kulübü, Lionel Messi'nin mevcut kontratının detaylarını İspanyol basınına sızdıranların kendileri olmadığını söyledi.

Barcelona, haberi yayımlayan El Mundo gazetesine bunun iki taraf arasında imzalanmış özel bir belge olduğuna dikkat çekerek tepki gösterdi.

Kulüp, gazeteye yönelik yasal süreç başlatacağını bildirdi. İspanyol medyasına göre Messi'nin kendisi de gazeteye dava açmayı planlıyor.

Açıklamada, imajına yapılan saldırılara karşı kulübün Messi'ye tam destek vereceği belirtildi.

El Mundo'nun yayınladığı detaylara göre Messi'ye 4 yıl için 555 milyon Euro ödeniyor. Messi'nin kontratı bu sene sonunda sona eriyor. Arjantinli yıldız, "geleceğine karar vermek için acelesi olmadığını" söylemişti.