Barcelona La Liga'da, Messi ile şampiyonluğa tutundu

Sezona kötü başlayan La Liga ekibi Barcelona, Lionel Messi'nin son 22 maçta yaptığı katkıyla bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışına ortak oldu.

Sezona kötü başlayan ve ilk 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi ile zirveden oldukça uzaklaşan Barcelona, özellikle Aralık 2020'den sonra müthiş bir ivme yakaladı.

Ligin 12. haftasında Cadiz'e 2-1 mağlup olan Katalan ekibi, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 22 maçta sadece 1 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalardan 18'ini kazanan Barça, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Barcelona'nın bu başarısında yıldız futbolcu Lionel Messi'nin payı oldukça yükseksek. Messi, 22 maçlık seride 21 gol atıp 9 asist yaptı.

Zirvenin 2 puan gerisinde

Son olarak La Liga'nın 33. haftasında Villarreal'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Barcelona, 73 puanlı ve 71 puanlı Real Madrid'in arkasında bir maç eksiğiyle 71 puanla üçüncü sırada yer alıyor. (Fanatik)