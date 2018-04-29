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BBC Türkçe

Barcelona maçında kırmızı kart görüp hakemi iten Cristiano Ronaldo'ya 5 maç ceza

İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid'in Barcelona'yla oynadığı İspanya Süper Kupa finali ilk maçında kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından hakemi iten Cristiano Ronaldo'ya, kırmızı kart nedeniyle 1, hakemi itmesi nedeniyle 4 olmak üzere toplam 5

29 Nisan 2018 20:30

İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid'in Barcelona'yı deplasmanda 3-1 yendiği İspanya Süper Kupa finali ilk maçında kırmızı kartla oyundan atılmasının ardından hakemi iten Cristiano Ronaldo'ya, kırmızı kart nedeniyle 1, hakemi itmesi nedeniyle 4 olmak üzere toplam 5 maç ceza verdi.

Pazar akşamı oynanan maçta 58. dakikada oyuna giren Cristiano Ronaldo, 80. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attıktan sonra gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

Portekizli oyuncu bu pozisyondan iki dakika sonra Barcelonalı Umtiti ile girdiği mücadelede yerde kaldı.

Ronaldo penaltı kararı beklerken, maçın hakemi Ricardo de Burgos Portekizli oyuncuyu hakemi aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

Bu karara çok sinirlenen ve itiraz eden Ronaldo, hakem Burgos'u itti.

İspanya Futbol Federasyonu da Pazartesi günü Portekizli oyuncuya kırmızı karttan dolayı 1 maç, hakemi itmesi sebebiyle de 4 maç ceza verdi.

Talimatlara göre 4 ila 12 maç arasında ceza alması beklenen Ronaldo'ya ceza, alt baremden verildi.

5 maç ceza alan Cristiano Ronaldo, Real Madrid'in Barcelona'yla İspanya Süper Kupası'nda oynayacağı rövanş maçıyla birlikte, ligin ilk 4 haftasındaki Deportivo, Valencia, Levante ve Real Sociedad maçlarında forma giyemeyecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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