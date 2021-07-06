Barcelona, Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmak istiyor

Barcelona, EURO 2020'de İtalya formasıyla yıldızlaşan Lorenzo Insigne'yi gündeminde aldı. Katalan ekibinin 30 yaşındaki futbolcu için oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu öğrenildi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Katalan ekibi Napoli'de forma giyen Lorenzo Insigne için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. Haberde yıldız futbolcu için İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham'ın da devrede olduğu belirtildi.

EURO 2020'de İtalya'nın kadrosunda bulunan Insigne gösterdiği performans ve attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekiyor. Turnuvada yarı finale kalan Gök Mavililer, 6 Temmuz'da İspanya ile finale çıkma mücadelesi verecek.