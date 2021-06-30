2020 yazında Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer edilen Matheus'un Barcelona kariyeri 17 dakika sürdü.

Matheus Fernandes'in Barcelona kariyeri kısa sürdü. 2020 yazında Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras'tan transfer edilen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı sonlandırıldı.

Barcelona bu transfer için Palmeiras'a 7 milyon euro bonservis öderken 22 yaşındaki oyuncu Katalan devinde yalnızca 17 dakika süre alabildi.

Matheus Fernandes, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın deplasmanda 4-0 kazandığı Dinamo Kiev maçında sonradan oyuna girip 17 dakika süre almıştı.