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Spor

Barcelona kalecisine mağlup oldu; 4 - 3

Barcelona, Balaidos'ta Celta Vigo karşısında ilk yarıyı 11 dakikada yediği gollerle 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda dönmeye çalıştı ama bu kez de kendi kalecisi Marc Andre Ter Stegen'e takıldı

03 Ekim 2016 02:43

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Celta Vigo ile Barcelona karşı karşıya geldi. Balaidos'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Celta Vigo, 4-3'lük skorla kazandı.

Celta Vigo, 22. dakikada ilk tehlikeli atağında Pione Sisto ile golü buldu. Iago Aspas'ın 31. dakikadaki golüne, 33. dakikada Jeremy Mathieu'nün kendi kalesine attığı gol izledi ve Barcelona bir anda 3-0 geriye düştü.

İkinci yarıya tempolu başlayan Barcelona, 58. dakikada Gerard Pique ile farkı 2'ye indirdi. Golden yalnızca 6 dakika sonra Barcelona bir penaltı kazandı. Andres Iniesta'nın pasında Andre Gomes yerde kaldı, karar penaltı oldu. Neymar, kazanılan penaltıyı 64'te gole çevirdi.

Maçın son dakikalarında Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, hücum oyuncularını oyuna sürerken Marc Andre ter Stegen'den dev bir hata geldi. Kendisine gelen pası aşırtarak takım arkadaşına aşırtmak isteyen Alman kaleci, Pablo Hernandez'e takıldı ve Celtalı oyuncuya çarpan top 77. dakikada ağlarla buluştu. Son dakikalarda da baskısını sürdüren Barcelona, 87. dakikada Gerard Pique'nin ikinci golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. 

Arda Turan mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Takım arkadaşları için birçok pozisyon hazırlayan Arda, skora doğrudan etki edemedi.

Bu sonucun ardından Celta Vigo, 7. maçında 3. kez kazanarak puanını 10'a yükseltti. Barcelona ise Real Madrid'in puan kaybettiği haftada yenilerek 13 puanda kaldı. Celta Vigo, milli aradan sonra Villarreal deplasmanına giecek. Barcelona ise Camp Nou'da Deportivo La Coruna'yı ağırlayacak.

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