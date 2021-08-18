Barcelona için Aubameyang ve Lacazette iddiası

La Liga ekiplerinden Barcelona, forvet arayışında gözünü Arsenal forvetleri Aubameyang ve Lacazette'e dikti.

Barcelona Arjantin’li yıldız oyuncusu Lionel Messi’nin bedelsiz bir şekilde Paris Saint-Germain’e transfer olmasının ardından forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Hücum hattı için Arsenal’in 2 süper yıldızı Alexandre Lacazette ve Aubameyang ile ilgilenen Barcelona, bu transferleri gerçekleştirmek için kaynak arayışında.

Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman düzenlediği basın toplantısında, takıma santrafor transferi yapmak istediğini açıkladı.

Maddi sorunlar yaşayan İspanyol ekibi, bu nedenlerden dolayı Messi ile de yollarını ayırmıştı.

Forvet pozisyonuna yalnızca 1 oyuncu düşünen Koeman, istediği transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle kaynak yaratması gerekiyor.

Sky Sports'un iddiasına göre Arsenal forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette ilgilenen Barcelona 2 oyuncudan yalnızca 1’ini transfer etmek istiyor.

Kaynak arayışında olan Barcelona, transfer listesinde olan Martin Braithwaite’in satılması durumunda transferi gerçekleştiricek.

Koeman oyuncusunun satılmadığı takdirde mevcut kadroyla devam edeceklerini söyledi.

Aubameyang ile iletişime geçen Barcelona yönetimi, oyuncunun İspanya’da oynamaya sıcak baktığını öğrendi.

Arsenal ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Aubameyang için takas teklifleride düşünülüyor. Sezon sonunda Arsenal ile kontratı biticek olan Lacazette içinde temasa geçen Barcelona 2 oyuncudan 1’ini takıma katmak istiyor. (NTV Spor)