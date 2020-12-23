Barcelona, Heurtel'i dönüş uçağına almadı, Türkiye'de bıraktı

Barcelona'nın Anadolu Efes'le oynadığı maçta takımla beraber İstanbul'a gelen Thomas Heurtel dönüş uçağına alınmadı.

Real Madrid ile transfer görüşmesi yapan Barcelonalı Thomas Heurtel ağır bir yaptırımla karşılaştı. Yıldız basketbolcu, Anadolu Efes deplasmanı sonrasında takımın dönüş uçağına alınmadı. Aynı zamanda Heurtel'in ismi Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.

Avrupa basketbolu Barcelona'nın Thomas Heurtel'e verdiği cezayı konuşuyor. Euroleague'de Anadolu Efes'e yenilen Katalan ekibi, İspanya'ya dönüş yolunda yıldız guardı uçağa almadı.



Tartışılan kararın gerekçesi ise Heurtel'in kulüpten izinsiz Real Madrid ile görüşmesi.



Anadolu Efes ile oynanan karşılaşmayı basın tribününden takip eden Fransız oyuncu, olayı mahkemeye taşıyabilir. Heurtel'in menajerlik firması, pandemi sürecinde böyle bir uygulamanın kabul edilemez olduğunu açıkladı.



Basketbol camiasından da Barcelona'ya tepki var. CSKA Moskova'nın yıldızı Mike James, “Seni takımda istemiyoruz. Takımdan ayrılmanı istiyoruz ama sadece bizim söylediğimiz yere gidebilirsin... Burası diktatörlük değil" mesajıyla Heurtel'e destek verdi.



İspanya Oyuncular Birliği de olay hakkında soruşturma başlatacağını açıkladı.



Kariyerinde 3 sezon Anadolu Efes'te oynayan Heurtel, 2017'den beri Barcelelona forması giyiyor.