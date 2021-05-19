Barcelona, Haaland yarışından çekildi

Barcelona, mali kaynak yetersizliği nedeniyle Erling Haaland ile sözleşme imzalama yarışından çekildi. Borussia Dortmund yıldızı Haaland transferini finanse etmekte zorlanacak olan Barcelona, kaynaklarını Lionel Messi'nin sözleşmesini yenilemek için kullanacak.

Haaland'ın menajeri Mino Raiola ve babası Alfe-Inge, olası seçenekleri araştırırken Nisan ayında Barça yönetimiyle bir araya gelmişti.

TV3'e göre, Katalan kulübünün yıldız oyuncuyu satın almak için en az 150 milyon Euro'ya ve yüksek maaş bütçesine ihtiyacı var.

Haberde Barcelona'nın önceliği Lionel Messi'yi elinde tutmak olduğu belirtildi. Arjantinli yıldızın gelecek sezon Camp Nou'da kalması için yüksek maaşa sahip Gerard Pique, Sergio Busquets, Sergi Roberto, Jordi Alba veya Antoine Griezmann gibi bazı mevcut futbolcuların fedakarlıklar yapması gerekecek.

Erling Haaland'ın bir yıl daha Borussia Dortmund'da kalması halinde Norveçli yıldızın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi devreye girecek.