"Barcelona gibiyiz"

Cem Yılmaz, yeni filmi 'Arif V 216' için önceki gün ekibiyle toplantı yaptı. Toplantıda Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz da vardı.

Zafer Algöz, Cem Yılmaz’ın neden hep aynı ekiple çalıştığı sorulunca, “Barcelona da hep aynı kadroyla oynuyor. Bizde uyum var, tanımadığın adama dert anlatamazsın ki” dedi.

Türk sinemasında 2018 yılının en merakla beklenen yapımı konumunda olan Arif V 216'nın, yönetmen koltuğunda KIvanç Baruönü oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Ozan Güven, Seda Bakan, Çağlar Çorumlu, Gupse Ozay, Mert Fırat, Farah Zeynep Abdullah, Kerem Alışık ve Ediz Hun yer alıyor.

İlk fragman:

Kamera arkası görüntüleri: