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Spor

Barcelona, Ferran Torres'i kadrosuna kattığını duyurdu

28 Aralık 2021 16:48

Barcelona, Manchester City'den Ferran Torres'i kadrosuna kattığını açıkladı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 2027'ye dek süren sözleşmeye imza attı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester City'den Ferran Torres'i transfer ettiğini duyurdu.

Katalan devi, 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2027'ye dek süren sözleşme imzaladı.

Barça'nın Premier Lig şampiyonuna bu transfer için 55 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Transfer bedeli, bonuslarla birlikte 65 milyonu bulabilecek.

 

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