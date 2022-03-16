Barcelona'dan yeni sponsorluk anlaşması: Camp Nou Stadı'nın adı değişiyor

Katalan devi Barcelona, ünlü müzik ve podcast yayın platformu Spotify ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sponsorluk anlaşmasına vardıklarını açıkladı. Yapılan anlaşmaya göre Camp Nou'nun yeni ismi Spotify Camp Nou oldu.

İspanya La Liga devi Barcelona, dünyaca ünlü müzik platformu Spotify ile sponsorluk anlaşmasına vardı. Barcelona ile İsveçli şirket arasında 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Barcelona Kulübü’nün yaptığı açıklamada, anlaşmanın stat ismini de kapsadığı belirtildi. Camp Nou Stadı’nın tarihinde ilk kez isminde sponsor adı da yer alacak. Barcelona’nın maçlarını oynadığı stadın ismi anlaşma gereği Spotify Camp Nou olarak değiştirildi.

Anlaşmanın maddi kısmı açıklanmazken, Spotify 2022-2023 sezonundan itibaren hem erkek hem de kadın futbol takımlarının formalarında da yere alacak.