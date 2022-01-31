Barcelona'dan Pierre-Emerick Aubameyang hamlesi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilme mücadelesi veren Barcelona transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ousmane Dembele'yi takımdan göndermek isteyen Katalanlar, Arsenal'den Aubameyang'ı transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Transferde büyük aşama kaydeden İspanyol ekibinin, Gabonlu yıldızı kısa bir süre içinde açıklaması bekleniyor.

Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan Barcelona, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmaya başladı.

İspanya La Liga'da ilk 4 arasında yer alıp UEFA Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymak isteyen Katalanlar, yeniden yapılanma hamlelerini sürdürüyor.

Ara transfer döneminde Dani Alves, Ferran Torres ve Adama Traore ile anlaşan bordo-mavililer, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyor.

La Liga'da şampiyonluk yarışının dışında kalan ve Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Barcelona, Sergio Agüero'nun futbolu bırakması ve Ansu Fati'nin sakatlığı nedeniyle forvet hattına takviye yapmayı planlıyor.

Katalan ekibinin listesinde Arsenal'de kadro dışı bırakılan Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang ilk sırada yer alıyor.

Dembele için en önemli aday PSG

Barcelona bu engeli aşabilmek adına büyük umutlarla 105 milyon avro karşılığında transfer ettiği Ousmane Dembele'yi devre arasında göndermek istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Fransız oyuncunun da sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemekte isteksiz.

Fransız yıldızı için en önemli aday ise Paris Saint Germain... Adı Chelsea ve Manchester United ile de geçen Dembele için Katalanlar, Paris ekibinden 20 milyon avro bonservis bedeli talep ediyor.

Ousmane Dembele, Fransa'ya gidebilmek adına iki kulübün bonservis pazarlığının bitmesini bekliyor.