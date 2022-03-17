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Spor

Barcelona'dan Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter göndermesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 yenildi. Katalan ekibi maçın ardından, sarı-kırmızılılara 'Harry Potter' göndermeli paylaşımda bulundu.

17 Mart 2022 23:24

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Nef Stadı'nda Barcelona'yı ağırladı. İlk karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan temsilcimiz Galatasaray, rövanş  karşılaşmasından 2-1 mağlup ayrıldı.

Barcelona maçın ardından sosyal medya hesabından, takımının ilk golünü kaydeden Pedri'yi paylaştı.

Katalan ekibi paylaşımında Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na göndermede bulundu. Yapılan paylaşımda, Pedri ve ünlü film karakteri Harry Potter yer aldı. Bu paylaşım akıllara, 'Harry Potter' lakabını taşıyan Kerem Aktürkoğlu'nu akıllara getirdi.

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