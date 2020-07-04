Barcelona'dan Fenerbahçe'ye 2 genç yıldız

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Barcelona kulübü ile olan iyi ilişkilerini kullanarak genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Wague'e çubukluyu giydirmek istiyor.

İspanya La Liga'dan Barcelona ile yakın ilişkileri olduğu bilinen yayın organı Mundo Deportivo'nun haberine göre; genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Wague transferleri için bizzat Ali Koç devrede. Gelecek sezon için iddialı bir ekip kurma niyetinde olan Koç, Barcelona'daki prestijini kullanarak iki oyuncuyu kiralamak istiyor.

Todibo bu sezon Ocak ayından itibaren Schalke'de kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans sergilemesine rağmen, Alman kulübü Fransız stoperin 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemedi ve Katalan ekibine geri döndü.

Wague de Nice'de kiralık olarak forma giydi ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç sağ bekin 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu vardı. Ancak Fransız kulübü koronavirüs nedeniyle ligler iptal edilince maddi anlamda zorluk yaşamamak adına büyük bütçeli bir transfere onay vermedi. Genç oyuncu da bu gelişme üzerine Barcelona'ya geri döndü.