Barcelona'da Xavi Hernandez gelişmesi: Al Sadd, Laporta'yı Doha'ya bekliyor

Barcelona, Ronald Koeman'ın görevine son verdikten sonra Xavi Hernandez konusunda ısrarcı. Katar cephesi ise ilginç bir talepte bulundu.

La Liga devi Barcelona'da kara bulutlar dağılmıyor. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından faturayı Ronald Koeman'a kesen Katalan devi Hollandalı teknik adamla yollarını ayırdı.

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Barcelona'da birkaç isim gündemde ancak ilk sırada Xavi Hernandez var. Barcelona, kendi efsanesini göreve getirmek için tüm koşullara hazır. Ancak Xavi'nin Al Sadd'daki kontratı devam ediyor.

Xavi 2015 yazında Barcelona'dan ayrılıp Al Sadd'a transfer olmuştu. Katar ekibinde dört sezon geçirdikten sonra 2019'da kariyerini noktaladı. Ancak takımda kaldı ve Al Sadd'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

Barcelona, Al Sadd ile kontratı devam eden Xavi ile çoktan temasa geçti. Katalan devi Xavi'nin kulübüyle de temasta.

Katarlılar, Laporta'yı Doha'ya bekliyor

AS gazetesinin iddiasına göre Barcelona, Al Sadd ile görüşmesine rağmen Katar cephesi Laporta'yı Doha'ya istiyor.

İddiaya göre Katar ekibi karşı tarafın saygısını hissetmek için birebir görüşme dışında herhangi bir konuda onay vermek istemiyor. Bu nedenle Laporta'nın Doha'ya gitmesi gerekiyor.

Xavi'nin sözleşmesinde tazminat maddesi var. Bu nedenle Barça cephesi Katar ekibine karşı hassas davranmak zorunda. Tüm bu gelişmeler ışığında Laporta'nın Doha'ya gitmek için Katar kulübünün üst düzey yöneticilerinden randevu alacağı öne sürüldü.

Hazırlık maçı formülü

Xavi'nin Al Sadd'daki kontratı devam ediyor ve İspanyol teknik adam sözleşme devam ederken kulüpten ayrılır ya da bir başka kulübe imza atarsa Al Sadd'a tazminat ödemek zorunda.

Barcelona bu maddedeki tazminat bedelini ödemek yerine farklı bir seçenekle işi bitirmek istiyor. İddiaya göre Katalan devi, Al Sadd'a Xavi karşılığında hazırlık maçı teklif edecek. Böylece Barcelona, Doha'da Al Sadd ile bir ya da birden fazla hazırlık maçı yapacak.