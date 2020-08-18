Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

Teknik direktör Quique Setien'in görevine son veren İspanya La Liga devi Barcelona, bu ismin yerine Ronald Koeman ile el sıkıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 yenilerek Avrupa kupalarında tarihinin en ağır mağlubiyetini alan Barcelona, teknik direktörü Quique Setien ile yollarını ayırmıştı. 12 yıl aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız kapatan Katalan devi, göreve Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Ronald Koeman'ı getirdi. "Onun tecrübesine güveniyoruz, bizim felsefemize inanıyor" Taraflar arasında yapılan anlaşmayı kulüp başkanı Josep Bartomeu, Barça TV'deki canlı yayında duyurdu. Bartomeu, "Bir aksilik çıkmazsa yeni teknik direktörümüz olacak. Koeman’ı seçtik çünkü onun tecrübesine güveniyoruz. Daha önce formamızı giydi, bizim felsefemize inanıyor" ifadelerini kullandı. 57 yaşındaki Hollandalı, futbolculuk kariyerinde 1989-1995 yılları arasında Barcelona formasını giymişti.