Barcelona'da Griezmann krizi!

Üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk yarışında Real Madrid'in arkasına düşen Barcelona'da sular durulmuyor! Katalan ekibinde bu kez Antoine Griezmann manşetleri süslüyor!



Sezon başında kadroya katılan Fransız yıldız, son 4 karşılaşmanın üçünde yedek kulübesinde maça başlarken 2-2 biten Atletico Madrid mücadelesinde ise duraklama dakikalarında oyuna girdi. Bu durumdan rahatsız olan Griezmann cephesinde oyuncunun menajeri Barcelona ile görüşecek.

Antoine Griezmann’ın menajerliğini yapan kız kardeşi, kulüple bir görüşme gerçekleştirecek. Fransız gazetesi Le Parisien’in haberine göre de yıldız futbolcunun babası ve erkek kardeşi Barcelona’nın tutumundan dolayı şikâyetçi.

Antoine Griezmann’ın takas transferin kullanılmayı istemediği ve Barcelona’da kalmak istediğini yazılırken, oyuncu ilk 11’e yerleşmek istiyor.

İtalyan basını ise Barcelona’nın Luis Suarez’in yerine koymak istediği Lautaro Martinez transferinde Antoine Griezmann’ı takas etmek istiyor.

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien’in son haftalarda forma şansı vermediği Griezmann hakkında “Ona yer açmak için tüm sistemi değiştirmek gerekiyor” dediği iddia edildi.