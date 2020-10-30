Barcelona'da başkan adayı Victor Font, Messi'yi takımda tutacak formülü açıkladı

Barcelona'da Josep Maria Bartomeu'dan boşalan başkanlık koltuğuna aday isimlerden Victor Font, Pep Guardiola'yı takımın başına getireceği vaadinde bulundu.

İspanya La Liga devi Barcelona'da boşta kalan başkanlık koltuğuna aday olan Victor Font, yıldız futbolcu Lionel Messi'yi takımda tutmanın yolunu buldu.

Takımda kalmak için şartlarını kabul etmeyen ve takımdan ayrılmak isteyen Messi, bu talebi reddedilince Josep Bartomeu ile karşı karşıya geldi. Ancak geçtiğimiz hafta Bartomeu'nun istifası sonrası bu savaşı kazanan Arjantinli yıldız oldu.

Font, Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan eski hocaları Pep Guardiola'yı geri getirmeyi planlıyor. Sky Sports News'e konuşan Font, "Guardiola, Xavi, Iniesta, Puyol gibi tarzları iyi bilinen profesyoneller aynı zamanda bu kulübün taraftarlarıdır. Hepsi Barcelona'yı seven ama bugün Barça için çalışmayan efsaneler. Rekabetçi bir projemiz olmasını sağlamak için onları geri getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

City ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Guardiola, Barcelona'da teknik direktörlük yaptığı günlerde 4 yılda 3 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere 14 kupa kazandı.

Geçtiğimiz ay takımdaki geleceği ile ilgili konuşan 49 yaşındaki Guardiola, "Burada daha uzun süre kalmak isterim. Burayı seviyorum ama burada olmayı hak etmem gerekiyor" sözlerini sarf etti.

İngiltere Premier Lig'in oynadığı ilk 5 maçta 8 puan toplayan Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.