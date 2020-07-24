Barcelona'da 12 futbolcu satışa çıkarıldı

Bu sezon La Liga'da Real Madrid'in arkasında kalan, futboluyla da başta Lionel Messi tarafından eleştirilen Barcelona'da 12 futbolcu satış listesine konuldu.

Inter’in Arjantinli forveti Lautaro Martinez’i transfer etmek isteyen ancak bunu kolay olmayacağını bilen Barça, elindeki birçok futbolcuyu satmak zorunda!

Teknik direktör Quique Setien’in planları arasında yer almayan ve kiralık sözleşmeleri bitince takıma dönecek 12 futbolcu satışa konulacak.

O oyuncular şöyle; Neto, Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Ousmane Dembele ve Martin Braithwaite. Bu futbolculara kiralık oyuncular da dahil olacak: Carles Alena, Rafinha Alcantara, Jean-Clair Todibo ve Philippe Coutinho.

Barcelona, Finansal Fair Play’yi de göz önünde bulundurarak Martinez transferi için mutlak oyuncu satmak zorunda! İspanyol devi en çok parayı Coutinho ve Dembele’den bekliyor.