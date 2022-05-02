Barcelona, Camp Nou'da galibiyeti hatırladı

İspanya La Liga'da, Barcelona'nın konuğu Mallorca oldu. Camp Nou'da oynadığı son iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Katalanlar, Cadiz ve Vallecano'ya 1-0'lık skorlarla yenilmişti.

La Liga'nın 34. haftasında ikinci sırada bulunan Barcelona, ligin 16. sırasındaki Mallorca'yı sahasında ağırladı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Memphis Depay'in golüyle Mallorca karşısında 1-0 öne geçen Barcelona ikinci yarıda Sergio Busquets ile 54. dakikada durumu 2-0'a getirdi.

Antonio Raillo'nun 79. dakikadaki golü farkı bire indirse de skor yeterli olmadı ve Barcelona, Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Barcelona 66 puanla ikinci sıradaki yerini korurken; kümede kalma mücadelesi veren Mallorca 32 puan ile 16. sırada kaldı.