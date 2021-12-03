Barcelona Başkanı Laporta: İngiliz kulüpleri, Avrupa Süper Ligi'ne geri dönmek istiyorlar

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Avrupa Süper Ligi projesinden çekilen İngiliz kulüplerinin geri dönmek istediğini iddia etti.

Avrupa'da Süper Lig tartışmaları Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın sözleriyle yeniden gündemde.

Avrupa'da 12 öncü kulüp tarafından ortak bildiriyle kurulan Süper Lig projesi kısa süre içinde futbol kamuoyundan büyük tepki toplamıştı. Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi önemli kulüplerin öncülük ettiği proje tepkilerin rafa kalktı.

İngiliz kulüplerinin tamamı Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurmuştu. Ancak Laporta'ya göre bu kulüpler geri dönmek istiyor.

Els Matins'e konuşan Laporta, "Premier Lig kulüpleri siyasal nedenlerden dolayı Süper Lig'den çekildi. Ancak geri dönmek istiyorlar" dedi.

Avrupa Süper Ligi projesinde hangi kulüpler var?

Avrupa futbolunda büyük ses getiren Süper Lig projesi, 12 kurucu kulüp tarafından açıklanmış ve kamuoyu tepkisinin ardından üyelerin sayısı 3'e düşmüştü.

Juventus, Barcelona ve Real Madrid'in kurulması için öncülük ettiği proje, UEFA organizasyonlarından ayrılacak kulüplere daha yüksek gelir taahhüt ediyor.