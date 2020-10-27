Barcelona Başkanı Josep Bartomeu istifa etti

Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık talebiyle başlayan kriz, başkan Josep Maria Bartomeu'yu koltuğundan etti. İspanyol basınına göre; istifa kararı alan Bartomeu kararını kısa süre içerisinde açıklayacak.

Katalan kulübünde üyelerin güvensizlik oyu toplamaya başlamasının ardından Barcelona yönetimi görevden ayrılmaya hazırlanıyor.

Sport ve Mundo Deportivo gazeteleri; başkan Josep Maria Bartomeu'nun istifa kararı aldığını iddia etti.

Yönetimi seçim kararı almak zorunda bırakacak güvenlik oyu kampanyasında 16 bini aşkın üye imza kullanmıştı.

"İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi" demişti

Bartomeu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Bartomeu'nun ayrılık kararını Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçından önce açıklaması bekleniyor.