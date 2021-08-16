Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya göre Messi'nin ayrılığı doğru karar

La Liga ekiplerinden Barcelona Kulübünün Başkanı Joan Laporta, 31 Haziran itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 350 milyon euroya çıktığını açıkladı. Laporta, Lionel Messi'nin ayrılığını da yorumladı.

Barcelona'da geçen mart ayında başkan seçilen Laporta, kulübün yaşadığı ekonomik sorunlara açıklık getirmek için Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Katalan kulübünün 31 Haziran itibarıyla 1 milyar 350 milyon euro borcu bulunduğunu ve bunun 600 milyon eurodan fazlasının bankalara olduğunu kaydeden Laporta, yaşadıkları finansman sorunlarını "Ekonomik durum karışık, çok zor, dramatik." diye değerlendirdi.

Messi'nin ayrılığı

Diğer yandan Barcelona'da 21 yıl forma giydikten sonra ekonomik gerekçelerle sözleşmesinin uzatılmamasının ardından kulüpten ayrılan Lionel Messi'nin imza attığı Paris Saint-Germain Kulübündeki tanıtımıyla ilgili soruya da Laporta, şu cevabı verdi:

"Tüm Barcelona taraftarı gibi çelişkili duygular hissettim. Onu Barcelona formasıyla devam ederken görmek isterdim. Ama doğru kararı aldığımıza bugün de ikna olmuş durumdayım. Çünkü kulüp her şeyin üzerindedir. Kulübün ekonomik durumunda yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Müzakeredeki detayları saygımızdan ve sevgimizden saklı tutuyoruz. Diğer yandan Messi'yi mutlu gördüm ve bu beni sevindirdi. Belki bu sezon rakip de olabiliriz. Bunu da kabullenmeliyiz."

Laporta ayrıca, Messi'nin ayrılmasıyla birlikte sporcu maaşlarındaki 200 milyon euroluk indirim hedefinin de aşağı yönlü değiştiğini kaydetti.

Takımın mevcut kadrosundan kendisinin ve teknik direktör Ronald Koeman'ın memnun olduğunu ifade eden kulüp başkanı, bazı futbolcuların satışından toplamda 100 milyon euroluk gelir elde etmeleri halinde yeni bir futbolcu almak için 25 milyon euroluk kaynakları olacağını, transfer piyasasının halen açık olduğunu söyledi.