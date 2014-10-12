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Spor

Barcelona, bağımsızlığı İspanya Ligi'ne tercih etti

İspanya'dan ayrılmak için referandum yapılması kararı alan Katalonya özerk yönetimine en önemli destek Barcelona kulübünden geldi

12 Ekim 2014 01:12

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin yasaklama kararı aldığı referandumu aşmak için oluşturulan "Kendi geleceğine kendin karar ver Ulusal Pakt"a Barcelona Kulübü de katılma kararı aldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, kulüp binasının girişinde asılı bulunan "Bir kulüpten de öte" yazısına uymadığı gerekçesi ile eleştirilerin hedefinde bulunan Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, yaptığı açıklamada, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma kararına, "Kulüp olarak destekliyor, Ulusal Pakt'a biz de katılıyoruz" açıklaması yaptı. Barcelona başkanı Bartomeo'nun bu açıklamasının ardından yönetim kurulu da bir bildiri yayınlayarak Katalonya'nın bağımsızlığa giden yoluna destek vereceklerini belirttiler. Bildiride, Barcelona kulübünün her zaman ülkesinin ve halkının arzusunun yanında olacağı vurgulanarak, "Biz halkların kendi geleceğine kendilerinin karar verme hakkı olduğunu savunuyor, bunun temel bir hak olduğunu düşünüyoruz" denildi. Bildiride ayrıca, bu görüşlerini geçmişte defalarca dile getirmelerine rağmen yaşanan bu ortamda daha net olabilmek için tekrar açıklama gereği hissettikleri ve Ulusal Pakt'a dahil oldukları hatırlatıldı.

Barcelona kulübünden yapılan bu açıklama halkta büyük bir sevinç yarattı. Katalanlar için "Bir kulüpten de öte" anlamı taşıyan futbol takımlarının bağımsızlık yanlısı birliğe katılması halkta moral olarak büyük anlam taşıyor. Ulusal Pakt başkanı Joan Rigol, "Barcelona kulübü başkanından birliğimize katılan bir mektup aldık. Bu desteğin anlamının büyük olduğunu geçmişte zaten Barcelona Kulübü göstermişti" açıklamasını yaptı.

 

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karşılaşmalarından biri olarak gösterilen "El Clasico'nun" bitmesi anlamına gelecek bu açıklama, futbolseverlerde büyük endişe yarattı. Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması halinde İspanyol futbol mevzuatı ve UEFA ve FIFA'nın kuralları gereği bu bölgenin La Liga'da oynayan kulüpleri Barcelona ve Espanyol dışarda kalacak.

 

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