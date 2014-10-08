Barcelona ve Espanyol La Liga’dan ayrılabilir

İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, Barcelona'da katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada, mevcut yönetmelik gereği, Katalonya bağımsız olursa Barcelona ve Espanyol'un, La Liga'nın dışında kalacağını söyledi. "Barçasız bir LFP, Katalonyasız bir İspanya, Barcelona ve Espanyolsuz bir La Liga hayal edemiyorum" diyen Tebas, "El Clasico'suz kalmak istemiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde, Barcelona ve Espanyol'un La Liga'da devam etmesinin tek koşulunun, İspanyol parlamentosunun alacağı bir karara bağlı olacağını vurgulayan LFP Başkanı, "Eğer Katalonya bağımsız olursa yasa değişikliği yapılmalı. Tek olasılık bu" dedi.



Barcelona'nın çok büyük bir kulüp olduğunu ve İspanyol futbolu içinde her açıdan önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Tebas, "Barcelona'nın La Liga'dan ayrılması futbol endüstrisi için de ciddi bir sorun olur. Sadece sezondaki iki El Clasico'nun (Real Madrid-Barcelona maçları) oynanmaması, toplam La Liga izleyecisinin en az yüzde 4'üne denk gelen bir düşüş meydana getirir" ifadelerini kullandı.



El Mundo Deportivo gazetesi, Katalonya'nın bağımsız olması halinde UEFA ve FIFA kuralları gereği Barcelona'nın sadece Katalan liginde oynayabileceğini yazdı.