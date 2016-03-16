Barcelona Avrupa Süper Ligi'ne destek verdi

Barcelona, Premier Lig'in 5 takımı Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nden ayrılıp Avrupa Süper Ligi'ne katılmasına destek verdi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Barcelona Kulübü'nün finanstan sorumlu başkanı Susana Monje, La Vanguardia'ya yaptığı açıklamada, "Kulüplerin kontrolünde olacak Avrupa Ligi'ni desteklemeliyiz. Şu anda UEFA ve FIFA'nın her dediğini yapmak zorundayız. Biz kulüplerin kontrolü ele geçirmelerini destekliyoruz" dedi.

‘’Gerçeğe dönüşme ihtimali çok zayıf’’

Bayern München Başkanı Karl-Heinz Rummenigge yeni oluşumun diğer kulüplere yapacağı etkiler konusunda endişeli olduğunu belirterek, "Süper Lig konusunda diğer az gelirli takımların bundan zarar göreceğini ve lokal liglerin nasıl ayakta kalacağını düşünmemiz gerekir" dedi.

Bir dönem Barcelona'yı çalıştıran Bayen Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola da Avrupa futbolunu sarsacak bu projenin gerçeğe dönüşme ihtimalinin çok zayıf olduğunu savundu.

Guardiola, "Büyük takımların Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmalarını etraflı bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Örneğin; Bundesliga, Bayern Münih olmadan nasıl bir lig olacak veya İspanya Ligi Barcelona ve Real olmadan nasıl bir lig olacak? Lokal ligler ülke kültürünü yansıtır. Bu nedenle UEFA ve FIFA olmadan bu organizasyonun gerçekleşeceğinin zor olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.