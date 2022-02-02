Barcelona, Aubameyang transferini resmen açıkladı

La Liga devi Barcelona, Arsenal'de istenmeyen adam haline gelen Pierre Emerick Aubameyang'ı resmen kadrosuna kattı. Arsenal’de Arteta ile yaşadığı sorunla nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Gabonlu golcü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang, Barcelona’ya transfer oldu.

Arsenal ile 2023 yılına kadar olan sözleşmesini feshettikten sonra 1 yılı opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar Katalan devine imza atan Aubameyang için sosyal medya hesaplarından bir tanıtım videosu yayınlandı.

2022/23 sezonu sonunda ayrılma opsiyonu bulunan yıldız forvet ile 2024/25 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Oyuncunun serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlendi.

Laves'ten sonra Aubameyang

Takımın başına Xavi’nin getirilmesiyle daha tecrübeli bir kadro kurmak isteyen Barcelona’nın ilk hamlesi Daniel Alves’i takıma geri kazandırmak olmuştu. Barcelona’ya transfer olmak için maaşında büyük indirime gittiği belirtilen Aubameyang artık İspanya’da forma giyecek.

Arsenal ile 163 resmi maça çıkan Aubameyang, 92 gol atıp 21 de asist yaptı.