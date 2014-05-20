Barcelona artık ona emanet

Gerardo Martino'nun teknik direktörlükten istifa ettiği Barcelona'da Luis Enrique Martineza ile anlaşmaya varıldı.

Barcelona'da Luis Enrique dönemi başlıyor.Tata Martino’nun görevi bırakmasının ardından eski futbolcusu ile anlaşmaya vardı.

Barcelona'nın internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulunun sportif direktör Andoni Zubizarreta'nın teknik direktörlüğe Luis Enrique'yi getirme önerisini kabul ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada genç teknik direktör ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 1996-2004 yılları arasında Barcelona formasını giyen Luis Enrique, teknik direktörlük kariyerine Barcelona B takımında 2008 yılında başladı.

2011-2012 sezonunda İtayan devi Roma'da görev yapan 44 yaşındaki teknik adam geride kalan sezonda Celta Vigo'yu çalıştırdı.

İmzayı attı

Öte yandan yönetim, yıldız oyuncusu Lionel Messi ile sözleşmesini uzatma konusunda anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Messi'nin başkan Josep Maria Bartomeu'nun Nou Camp'taki ofisinde yeni sözleşmeye imza attığı belirtilirken, yıldız futbolcunun kontrat detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Messi'nin 2018'de sona erecek sözleşmesi boyunca yıllık 20 milyon Euro maaş alacağı iddia edildi. Messi'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 250 milyon Euro'ya çıkarıldığı öne sürüldü.

Messi, bu sezon 43 maçta toplam 41 gol attı.