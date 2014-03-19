Barcelona Arda Turan'ı istiyor

İspanyol spor portalı ESPN, Barcelona Teknik Direktörü Martino'nun, dönemin kulüp başkanı Sandro Rosell'e sunduğu 8 kişilik transfer listesini yayınladı. Martino'nun 10 Ekim'de sunduğu listede Arda ve İlkay Gündoğan'ın isimleri de bulunuyor. 4 defans, iki orta saha oyuncusu, iki de forvetten oluşan Martino'nun transfer listesindeki diğer isimler ise, Arjantinli Sergio Agüero ve Santiago Vergini, Alman Klose, Sırp Subotic, Brezilyalı Felipe Luis ve Doria. Barcelona, Alman Marc-Andre ter Stegen'le anlaşıp kaleci transferini kapadığı için, Martino'nun listesinde herhangi bir kalecinin ismi geçmiyor.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alana habere göre, Barcelona defansını güçlendirmek isteyen Martino, Borissa Dortmund'dan Neven Subotic, Sunderland'de kiralık oynayan Newells Old Boyslu Santiago Vergini, Botafogolu Doria ve Atletico Madridli Felipe Luis'in transfer edilmesini istemiş. Arda ve İlkay Gündoğan'ı listesine alan Martino, orta saha tercihini Türk oyunculardan yana kullanmış. Maradano'nın defalarca Barcelona'da oynamasını istediği eski damadı Sergio Agüero, Arjantinli hocanın Klose ile birlikte Messi'nin yanında düşündüğü isim olmuş.

ESPN'nin ele geçirdiği dokümanda, Martino'nun istediği oyuncuların yanı sıra verilecek ücretler ve transfer olasılıkları da not düşülmüş. Buna göre Arda ve Klose isimlerinin yanında "hareket edemez" notu yer alırken, Agüero isminin karşısına 28 milyon Euro yazılmış. Borussia Dortmundlu oyuncu İlkay Gündoğan'ın fiyatı abartılı bulunak, "22 milyon Euro!" ifadesi kullanılmış.