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Spor

"Barcelona Alman deviyle Arda Turan için transfer görüşmelerine başladı"

Alman devinin Andre Shürrle'yi hedeflediği ancak kulübünü ikna edemediği belirtildi

05 Temmuz 2016 16:27

Alman devi Borussia Dortmund'un, Henrikh Mkhitaryan'ın 42 milyon Euro'ya Manchester United'a transfer olmasının ardından gözünü Arda Turan'a diktiği iddia edildi. 

Sporx’in Alman basınından aktardığı habere göre; 6 ay önce Barcelona'da forma giymeye başlayan ancak ağır eleştirilerin hedefi olan Arda Turan için Barcelona ile Dortmund görüşmelere başladı. Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde zor durumda olan ve aynı bölgelerde oynayan eski futbolcusu Denis Suarez'i transfer eden Barcelona'nın Arda Turan'ı 'yüksek' bir bonservis bedeliyle satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Mkhitaryan'ın yerine transfer listesinde ilk sırada Wolfsburglu Andre Schürrle'nin olduğu ancak Wolfsburg'un bu transfere yanaşmaması nedeniyle Thomas Tuchel'in listesindeki ikinci sıradaki isim olan Arda Turan için derhal görüşmelerin başlandığı öne sürüldü.

 

Nuri ve Emre istiyor

 

İlgili haberde, Barcelona'yı çok seven ve ayrılmak istemeyen Arda Turan'ı ikna etmek için Türk Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı olan Nuri Şahin'in devreye girdiği belirtildi. Nuri Şahin'in Arda Turan ile şu an temasta olduğu ve Arda Turan'ı ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.

Arda Turan'ın transferini çok önemseyen Dortmund'un, bu transferi Emre Mor için de istediği kaydedildi. Süper yetenek Emre Mor'un idol olarak gördüğü Arda Turan ile birlikte çalışmasının gelişimi açısından önemli olduğu yazıldı. Emre Mor'un da bu transfer girişiminden haberdar olduğu ve Arda Turan'ı Dortmund'da görmek istediği belirtildi.

 

2011’de de istemişlerdi

 

29 yaşındaki Arda Turan'ın 2011'de Dortmund tarafından istendiği ve bu girişimin ilk kez olmadığının altı çizildi.

Ancak, 2011'de Atletico Madrid 13 milyon euro bonservis bedeliyle Arda Turan'ı Galatasaray'dan transfer etmeyi başarmıştı. Arda Turan, başarılı Atletico Madrid kariyerinin ardından Temmuz 2015'te 34 milyon euro bonservis ve artı bonuslarla birlikte Barcelona'ya transfer oldu.

Arda Turan, Barcelona formasıyla çıktığı 25 maçta 2 gol atıp 4 asist yapmayı başardı.

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