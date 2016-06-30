Barcelona Arda Turan için son kararını verdi

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Arda Turan'ın takımda kalacağını ifade etti.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, performansı tartışma konusu olan milli yıldızımız Arda Turan ile ilgili açıklamada bulundu.

Arda'nın takımdan ayrılmayacağını belirten Barcelona Başkanı, "Teknik ekip Arda Turan'ı tutmak istiyor. Biz ona ve Vidal'a 6 ay boyunca oynamama sabrını göstererek bizimle kaldıkları için teşekkür ediyoruz. Sportif açıdan düşünürsek, Arda'nın performansına 10 üzerinden 9 veririm, çünkü sonuçta bir sezonda 4 kupa birden jkazandık ve bu kötü değil" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İspanyol basını, Barcelona'nın Arda için özel bir çalışma programı hazırladığını ve oyuncunun fazla kilolarından kurtulması için çalışmalar yapılacağını yazdı.