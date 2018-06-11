Barcelona, Ajax'ın genç yeteneğinin peşinde

Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA)

İspanya LaLiga\'yı şampiyon olarak tamamlayan Barcelona gözünü transfere çevirdi.

İspanyol gazetesi El Mundo Deprotivo\'nun haberine göre Barcelona, Ajax\'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong\'u kadrosuna katmak istiyor. Ancak Ajax Sportif Direktörü Marc Overmars genç oyuncunun satılık olmadığını ve takımdan ayrılmayacağını ifade etti.

BİR SEZON KİRALIK YA DA 40 MİLYON

Overmars\'ın açıklamalarına rağmen İspanyol temsilcisinin Ajax\'ın kapısını 40 milyon Euro\'luk bir teklifle çalması bekleniyor. Barcelona için diğer bir alternatif ise 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralanması. Manchester City ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin de Hollandalı oyuncuyla ilgileniyor olması bu transferde Barcelona\'yı zora sokan sebepler olarak görülüyor. Ayrıca haberde De Jong\'un bir sezon daha Ajax\'ta kalarak lig şampiyonluğunu kazanmak istediği ifade edildi.