Barcelona, Afrika'da geleceğin Messi'lerini arıyor

Dünyanın en büyük ve en başarılı kulüplerinden Barcelona, Nijerya'nın Lagos kentinde futbol akademisi açtı.

Afrika'nın en büyük kentinde kurulan Akademi, kıtada türünün tek örneği.

Andreas Iniesta, Lionel Messi ve Xavi gibi ünlü futbolcular, kulübün Barselona'daki La Masia Akademisi'nden yetişti. Lagos'taki akademi de, La Masia temel alınarak yapılandırıldı.

FCBEscola Lagos adı verilen akademi, geçici olarak Teslim Balogun Stadı'nda faaliyet gösterecek.

Akademinin girişinde, İspanyol orta saha oyuncusu Iniesta'nın büyük bir posteri var. Akademinin içinde de Barcelonalı yıldız futbolcular Messi, Luis Suarez ve Neymar'ın fotoğrafları bulunuyor.

Yaşları beş ile 18 arasındaki çocukların kabul edildiği akademinin yıllık ücreti 600 dolar. Öğrenciler, haftada bir buraya antrenmana geliyor.

Imalashe Sulyman, akademinin üç kız öğrencisinden biri.

Sulyman, "Burada kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Çünkü futbol sadece erkekler için değil, herkes için. Kız olduğunuz için kimse size farklı davranmamalı" diyor.

Barcelona'nın Asya, Amerika kıtası ve Avrupa'da birçok akademisi bulunuyor.

Katalan kulübü, bu akademileri markasını güçlendirmek, felsefesini ve değerlerini dünyaya yaymak için kullanıyor. Kulübün felsefesi ekip çalışmasını temel alıyor.

En büyük 10 Avrupa kulübü içinde Afrika'da futbol akademisi olan tek kulüp Barcelona.

Akademinin Nijerya dışından da öğrencileri var, İspanya, Tayvan, Hindistan, Yunanistan ve bazı Asya ülkelerinden öğrenciler akademiye geliyor.