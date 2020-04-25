Barcelona 58 milyon Euro önerdi, Avrupa'nın tüm devleri peşinde; işte 19 yaşındaki Sandro Tonali

İlk profesyonel maçına formasını giydiği Brescia takımıyla 17 yaşındayken çıkan Sandro Tonali için Barcelona 58 milyon Euro ve iki futbolcunun olduğu bir teklif paketi hazırladı.

Barcelona'nın transferini bitirmek üzere olduğu 19'luk orta saha Sandro Tonali için birçok büyük Avrupa takımının da sırada olduğu belirtiliyor.

Barcelona imza attırmaya çok yakın olduğu Tonali'yi, Andres Iniesta'nın varisi olarak konumlandırıyor.

Asistleri dikkat çekiyor

19 yaşında çok fazla tecrübe sahibi olmamasına rağmen oyunu hızlı okuması ve attığı gollük paslarla dikkat çekiyor. Duran toplarda da ciddi bir asist özelliği olan Tonali, FIFA'nın 'Gelecek vaat eden 50 genç oyuncusu" listesinde de yer alıyordu.

Inter, Juventus, Barcelona, PSG peşinde

Barcelona'nın transferini bitirmek üzere olduğu Tonali'yle aynı zamanda Juventus, Liverpool, AC and Inter Milan, PSG, Manchester United ve Chelsea de ilgileniyor.

Tonali bu sezon çıktığı 24 maçta 1 gol 5 asistlik performans sergiledi.