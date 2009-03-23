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Spor

'Barca daha iyi olmalı'

Cruyff, Katalan takımının sezon sonunda üç kupayı birden kaldırmak istiyorsa formunu geliştirmesi gerektiğini belirtti.

23 Mart 2009 02:00


Barcelona’nın eski futbolcusu yaptığı açıklamada, Katalan takımının sezon sonunda üç kupayı birden kaldırmak istiyorsa formunu geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Cruyff Barcelona’nın nisan ayında zorlu bir fikstürü olduğunu ve başarılı olmak için Malaga maçındaki formunu geliştirmesi gerektiğini belirtit.

Hollandalı efsane, pazar günkü galibiyetten ne kadar memnun olsa da, Barcelona’yı çok zorlu bir ayın beklediğini söyledi.

El Periodico’ya açıklamalarda bulunan Cruyff, “Artık takımın Malaga maçındakinden daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyor. Çünkü çok zorlu bir aya girildi” dedi.

Cruyff sözlerine, “Oyuncular formlarını biraz daha arttırmak zorunda çünkü bu ay içerisinde ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi’nde çok zorlu maçlar oynayacaklar. Bunu başarırlarsa kazanamayacakları kupa yok. Ama başaramazlarsa işleri zor” diyerek sürdürdü.

Bayern ile ilk maçı sahalarında oynamalarının bir dezavantaj olmadığını belirten efsane isim açıklamalarına, “Barcelona evindeki performansını deplasmanda da gösterebilen bir takım” diyerek son verdi.

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