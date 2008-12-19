Barbie’ye Christian Louboutin ayakkabı

Barbie’ye doğumgünü hediyelerinin en güzeli Christian Louboutin’dan geliyor. Gelecek Şubat ayında 50. yaşını kutlayacak Barbie doğumgününü bir defile ile taçlandıracak.



Louboutin’in tasarlayacağı ayakkabılar Şubat ayındaki New York Moda Haftası’nda tanıtılacak.



Barbie bebeklerinin 50. yıldönümü için Louboutin’in tasarlayacağı Barbie pembesi pantone 219 renk tonundaki ayakkabılar, gelecek Şubat ayında New York Moda Haftası’nda tanıtılacak. Ayrıca Barbie markasının sahibi Mattel, Moda Haftası’nda düzenlenecek defile için adları tam açıklanmamış olan 50 tasarımcıya kıyafetler tasarlatıyor.



Christian Louboutin'ın imzası haline gelen kırmızı tabanları Barbie için de tasarlayıp tasarlamayacağı merak konusu.



